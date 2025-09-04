وفيات الخميس 4-9-2025

لمياء أحمد خالد الشوا
رندة وديع جادالله الكرادشة
حليمة حامد حمدان العتيبي
نجيب عيسى ميخائيل الميمي
عبيد فياض خليفه الدبوبي
خولة محمود عمرو حيمور
مصلح موسى مضعان العودات
بسام سليمان هويمل كريشان
عبدالرحمن جمعة اسريوة
منى عبدالله الخطيب
محمود (عماد) علي بركات
جمال مجاهد حمود النعيمات
