الخميس 2025-09-04 12:19 م
 

وفيات الخميس 4-9-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
الخميس، 04-09-2025 10:09 ص
 عزيزة بشارة عقال خوري

لمياء أحمد خالد الشوا

رندة وديع جادالله الكرادشة

حليمة حامد حمدان العتيبي


نجيب عيسى ميخائيل الميمي

عبيد فياض خليفه الدبوبي

خولة محمود عمرو حيمور

 مصلح موسى مضعان العودات

بسام سليمان هويمل كريشان

 عبدالرحمن جمعة اسريوة

 منى عبدالله الخطيب

 محمود (عماد) علي بركات

 جمال مجاهد حمود النعيمات
 
 
