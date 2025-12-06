اللص الخفي.. جهاز منزلي يستهلك كهرباء تعادل 65 ثلاجة

بالإضافة إلى استهلاكه الكبير، يسبب المجفف طفرات مفاجئة في الطلب على الكهرباء، ما يضطر شركات المرافق إلى اللجوء إلى توليد احتياطي أقل كفاءة، مما يزيد الانبعاثات الكربونية والتكلفة المالية. ويضيف تشغيل الأجهزة الصغيرة في وضع الاستعداد، مثل الهواتف وأجهزة الاستقبال الرقمي، أحمالًا إضافية تعادل استهلاك ثلاجة صغيرة سنويًا.
الحلول المقترحة لتقليل الاستهلاك:
التجفيف على حبال الغسيل عند توفر الظروف.
استخدام مجففات المضخات الحرارية لتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 60%.
استغلال الحرارة المتبقية عند تجفيف الأحمال المتتالية لتقليل استهلاك الدورة التالية.
اتباع هذه الإجراءات يمكن أن يقلل الفواتير الكهربائية والانبعاثات الضارة، ويجعل استهلاك الطاقة المنزلية أكثر استدامة.
-
أخبار متعلقة
-
خلاف على الحلوى يحوّل زفاف هندياً إلى اشتباك عنيف بين العائلتين (فيديو)
-
محاولات إنقاذ مستمرة لطفلة سقطت في بئر جاف بريف إدلب - فيديو
-
اندلاع حريق بطائرة إيرباص A320 في البرازيل (فيديو)
-
لؤلؤة أبوظبي.. كنز عمره 8000 سنة يجذب زوار متحف زايد الوطني - صورة
-
ابتكار ثوري: أول مأوى بشري على المريخ قد يُصنع من مصدر غير متوقع
-
نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء
-
جدل واسع ينتهي بحظر Roblox في هذه الدولة
-
الحد من استخدام القردة للأغراض العلمية.. ماذا ينوي ترامب؟