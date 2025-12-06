السبت 2025-12-06 02:21 م

اللص الخفي.. جهاز منزلي يستهلك كهرباء تعادل 65 ثلاجة

السبت، 06-12-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير جديد لجامعة شمال تكساس أن مجفف الملابس التقليدي يستهلك طاقة هائلة قد تعادل تشغيل 65 ثلاجة في الوقت نفسه، ما يجعله أحد أكبر مستهلكي الكهرباء المنزلية بشكل خفي. وعلى مدار العام، قد يصل استهلاك المجفف إلى أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة، أي ما يمثل نحو 6% من إجمالي استهلاك الطاقة في المنزل، بحسب وزارة الطاقة الأمريكية.

بالإضافة إلى استهلاكه الكبير، يسبب المجفف طفرات مفاجئة في الطلب على الكهرباء، ما يضطر شركات المرافق إلى اللجوء إلى توليد احتياطي أقل كفاءة، مما يزيد الانبعاثات الكربونية والتكلفة المالية. ويضيف تشغيل الأجهزة الصغيرة في وضع الاستعداد، مثل الهواتف وأجهزة الاستقبال الرقمي، أحمالًا إضافية تعادل استهلاك ثلاجة صغيرة سنويًا.


الحلول المقترحة لتقليل الاستهلاك:
التجفيف على حبال الغسيل عند توفر الظروف.
استخدام مجففات المضخات الحرارية لتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 60%.
استغلال الحرارة المتبقية عند تجفيف الأحمال المتتالية لتقليل استهلاك الدورة التالية.


اتباع هذه الإجراءات يمكن أن يقلل الفواتير الكهربائية والانبعاثات الضارة، ويجعل استهلاك الطاقة المنزلية أكثر استدامة.

 

 

 
 


