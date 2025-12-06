تأخير دوام مدارس في الأردن نظراً للظروف الجوية (تحديث)

ووفق البيان الرسمي، سيبدأ دوام المدارس الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الموعد المعتاد، مع تمنيات إدارة التربية والتعليم بالسلامة لجميع الطلبة والكادر التعليمي.
وأكدت المديرية ضرورة متابعة التحديثات الرسمية لأي مستجدات تتعلق بالطقس أو مواعيد الدوام.
