تأخير دوام مدارس في الأردن نظراً للظروف الجوية (تحديث)

السبت 2025-12-06 10:50 م

السبت، 06-12-2025 09:00 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت عطوفة مدير التربية والتعليم للواء البترا، الدكتورة تهاني السلامين، عن تأخير دوام المدارس ليوم غدٍ الأحد الموافق 7-12-2025، حفاظاً على سلامة الطلبة نظراً للظروف الجوية الطارئة.اضافة اعلان


ووفق البيان الرسمي، سيبدأ دوام المدارس الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الموعد المعتاد، مع تمنيات إدارة التربية والتعليم بالسلامة لجميع الطلبة والكادر التعليمي.

وأكدت المديرية ضرورة متابعة التحديثات الرسمية لأي مستجدات تتعلق بالطقس أو مواعيد الدوام.
 
 


أحدث الأخبار

