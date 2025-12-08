التنفيذ القضائي : هؤلاء قد يتعرضون لإجراءات قانونية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام أن الكفيل يُعد طرفاً أساسياً في العقد، وليس مجرد ضمانة شكلية، مشيرة إلى أن الكفيل قد يخضع لإجراءات قانونية تشمل الحجز أو التنفيذ في حال تخلّف المكفول عن السداد.

