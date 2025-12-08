إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم

07:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756493 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تجري الحكومة، عند الساعة 5:00 من مساء اليوم الاثنين، القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم لعام 2026، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية. اضافة اعلان





وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، قال عبر منصة "إكس" بأن القرعة ستُبث على الهواء مباشرة على محطات التلفزة المحلية، ويمكن للشباب من مواليد 2007 وذويهم متابعة التفاصيل والتعليمات التي ستُنشر عبر القنوات الرسمية.



ولفت النظر إلى أنه سيتم الإعلان عن المنصة الرسمية الخاصة ببرنامج خدمة العلم وآلية التحقق من شمولهم بالخدمة بعد انتهاء القرعة الإلكترونية مباشرة.



وشدد المومني على أن خدمة العلم ستكون محطة تضيف قوة وثقة، وتمنح الشباب تجربة وطنية يفخرون بها.



مجلس الوزراء، قرر في وقت سابق اعتماد مدَّة خدمة العلم بواقع 3 شهور تبدأ من تاريخ تجنيد المكلَّف، وفقاً لأحكام المادَّة 5 من أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة.

تم نسخ الرابط





