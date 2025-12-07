جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025

07:20 م

الوكيل الإخباري- منحت جمعية المصرفيين العرب، وهي جمعية مهنية تضم في عضويتها نخبة من المصرفيين والعاملين في القطاعات ذات العلاقة بالشأن المصرفي في المملكة المتحدة والعالم العربي، ومقرها لندن، الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025"، وذلك تقديراً لجهودها وإسهاماتها المميزة على صعيد الصناعة المصرفية العربية.





وتمّ التكريم خلال الحفل السنوي للجمعية الذي أقيم مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن بحضور نخبة من كبار الشخصيات المالية والمصرفية العربية والأوروبية والدولية.



وفي تعليقه على هذا التكريم، قال السيد غابي فاضل، المدير العام التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب:



"يسعدنا تكريم الآنسة رندة الصادق تقديراً لإنجازاتها المميزة. إنّ قيادتها الحكيمة للبنك العربي – أحد أكثر المؤسسات المالية عراقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – جعلت منها الشخصية الأكثر جدارة واستحقاقًا لهذه الجائزة المرموقة".



يُذكر أنّ الآنسة رندة الصادق تشغل منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي منذ العام 2022، وهي أول سيدة تتقلد هذا المنصب في البنك العربي. وتمتلك الصادق خبرة مصرفية تمتد عبر أربعة عقود، حيث بدأت مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي في العام 1986، وتقلدت خلالها العديد من المناصب القيادية في مصرف الكويت الوطني في الكويت ولندن قبل انضمامها للبنك العربي في العام 2010 كنائب للمدير العام التنفيذي.



وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد صنّفت الصادق ضمن قائمة أقوى مئة سيدة أعمال في الشرق الأوسط لأعوام 2024 و2025.



وتحمل الآنسة رندة الصادق درجة الماجستير (MBA) في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت. كما كانت عضوًا في مجلس إدارة جمعية المصرفيين العرب خلال الفترة من 2003 حتى 2007.

