2246 عقارا بيعت لغير الأردنيين بقيمة 195 مليون دينار خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2,246 عقارًا، بانخفاض نسبته 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 2,551 عقارًا.

ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة فإنّ هذه المبيعات تشمل 1,358 شقة بقيمة 117 مليون دينار، بنسبة تراجع بلغت 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 1,448 شقة، و888 قطعة أرضٍ بقيمة 78 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 1,063 قطعة أرض.