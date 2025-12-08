الإثنين 2025-12-08 10:50 ص

2246 عقارا بيعت لغير الأردنيين بقيمة 195 مليون دينار خلال العام الحالي

منظر عام للعاصمة الأردنية عمّان
العاصمة عمان
الإثنين، 08-12-2025 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2,246 عقارًا، بانخفاض نسبته 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 2,551 عقارًا.  

ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة  فإنّ هذه المبيعات تشمل 1,358 شقة بقيمة 117 مليون دينار، بنسبة تراجع بلغت 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 1,448 شقة، و888 قطعة أرضٍ بقيمة 78 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 1,063 قطعة أرض.


وتبلغ القيمة التقديرية لمبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 195 مليون دينار، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 200 مليون دينار.

 
 


