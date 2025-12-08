الإثنين 2025-12-08 08:43 ص

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية
الإثنين، 08-12-2025 08:24 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، صباح اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية– نابلس، ما أدى لاستشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19عاما) من سكان مدينة قلقيلية، وإصابة آخر بجروح خطيرة .


وعقب إطلاق النار على المركبة، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية المؤدي إلى بلدة عزون وعرقلت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين ، بينما انتشر الجنود عند مدخل "عزبة الطبيب" المجاورة.

 
 


