التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

وجاءت توضيحات الوزارة بعد تداول معلومات من أولياء أمور في العقبة تفيد بأن سبعة طلاب من إحدى مدارس المدينة عالقون على طريق البحر الميت على بُعد نحو 70 كيلومتراً عن العقبة، عقب مشاركتهم في المسابقة ضمن برنامج تضمن إقامة ليلتين في أحد فنادق البحر الميت.
وبحسب الأهالي، فقد غادرت إدارة المدرسة الفندق رغم تحذيراتهم، وذلك بالتزامن مع ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة، ما أثار مخاوفهم على سلامة الطلبة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع جميع التفاصيل مع الجهات المعنية والإدارات المدرسية لضمان سلامة الطلبة وعودتهم الآمنة، داعية أولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
