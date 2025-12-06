الأحد 2025-12-07 01:09 ص

التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت
التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت
السبت، 06-12-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تسجيل أي مشكلة تتعلق بالطلبة المشاركين في مسابقة الروبوت في منطقة البحر الميت، مؤكدة أن "التأخير الذي حدث كان في الفندق فقط، وأن الطلبة وصلوا إلى العقبة بسلام ولا توجد أي مشكلة تذكر".اضافة اعلان


وجاءت توضيحات الوزارة بعد تداول معلومات من أولياء أمور في العقبة تفيد بأن سبعة طلاب من إحدى مدارس المدينة عالقون على طريق البحر الميت على بُعد نحو 70 كيلومتراً عن العقبة، عقب مشاركتهم في المسابقة ضمن برنامج تضمن إقامة ليلتين في أحد فنادق البحر الميت.

وبحسب الأهالي، فقد غادرت إدارة المدرسة الفندق رغم تحذيراتهم، وذلك بالتزامن مع ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة، ما أثار مخاوفهم على سلامة الطلبة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع جميع التفاصيل مع الجهات المعنية والإدارات المدرسية لضمان سلامة الطلبة وعودتهم الآمنة، داعية أولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

عربي ودولي التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

ترند العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

أخبار محلية الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

فيضان سد الوحيدي في معان

أخبار محلية فيضان سد الوحيدي في معان

تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

أخبار محلية تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

أخبار محلية بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

أخبار محلية التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية



 
 





الأكثر مشاهدة