تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أعلن مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة، الدكتور عبدالوهاب الحجاج، وبالتنسيق مع عطوفة محافظ العقبة الباشا أيمن العوايشة، تعطيل الدوام في المدارس ليوم غدٍ الأحد الموافق 2025/12/7، نظراً للأحوال الجوية السائدة.





وأكد الحجاج أن هذا القرار يأتي حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، داعياً الجميع إلى الالتزام بمتابعة التعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.



كما شدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، متمنياً السلامة للجميع.

