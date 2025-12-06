السبت 2025-12-06 10:50 م

تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

السبت، 06-12-2025 10:14 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة، الدكتور عبدالوهاب الحجاج، وبالتنسيق مع عطوفة محافظ العقبة الباشا أيمن العوايشة، تعطيل الدوام في المدارس ليوم غدٍ الأحد الموافق 2025/12/7، نظراً للأحوال الجوية السائدة.اضافة اعلان


وأكد الحجاج أن هذا القرار يأتي حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، داعياً الجميع إلى الالتزام بمتابعة التعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما شدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، متمنياً السلامة للجميع.
 
 


