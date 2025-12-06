تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

وأكد الحجاج أن هذا القرار يأتي حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، داعياً الجميع إلى الالتزام بمتابعة التعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.
كما شدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، متمنياً السلامة للجميع.
