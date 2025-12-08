الإثنين 2025-12-08 08:43 ص

الدوريات الخارجية : 5 إصابات في 3 حوادث تدهور

الإثنين، 08-12-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   قال النقيب أيمن الحراحشة من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 3 حوادث تدهور في مناطق مختلفة، نتج عنها 5 إصابات، بينها حالتان بليغتان.

وبيّن أن حادثاً وقع على الطريق الصحراوي بعد جمرك العقبة باتجاه الأزرق، أسفر عن إصابة بالغة نُقلت إلى مستشفى الأمير هاشم.

 كما أُصيب سائق شاحنة إصابات بليغة إثر تدهور مركبته المحملة بمادة "تي ون" الكيميائية على طريق باير الجفر، حيث انسكبت المادة خارج حرم الشارع.


وفي حادث آخر على طريق المفرق الزرقاء بعد مثلث عرنوس، أُصيب 3 أشخاص بإصابات متوسطة ونُقلوا إلى مستشفى المفرق الحكومي.

 
 


