22 ألف إصابة بصفوف جيش الاحتلال و58% يعانون اضطرابا

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن حوالي 22 ألف جريح قد أُضيفوا إلى رعاية شعبة إعادة التأهيل بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ويعاني 58% منهم من إصابات نفسية.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه بحلول عام 2028، ستتولى الشعبة رعاية 100 ألف جريح، 50% منهم يعانون من مشاكل نفسية.
وارتفعت ميزانية شعبة التأهيل بنسبة 53% لتصل إلى 8.3 مليار شيكل.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية
-
إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال قرب جدار الرام
-
الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية
-
57 انتهاكا ضد الصحفيين الفلسطينيين في تشرين الثاني الماضي
-
شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
-
حماس تعلن استعدادها لتسليم سلاحها .. بشرط