بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

11:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756356 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت عدة جامعات أردنية في محافظات مختلفة، مساء السبت، تعليق الدوام الوجاهي ليوم غدٍ الأحد 7/12/2025، وتحويله إلى التعليم عن بُعد، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين. اضافة اعلان





وفي العقبة، قرر رئيس فرع الجامعة الأردنية بالعقبة، الأستاذ الدكتور صالح الرواضية، تحويل دوام الطلبة يوم غد الأحد إلى نظام التعليم عن بُعد (Online)، مع بقاء دوام أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية داخل الحرم الجامعي كالمعتاد.



كما أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية – كلية العقبة الجامعية تحويل جميع المحاضرات ليوم غدٍ الأحد إلى محاضرات "أونلاين" وفق مواعيدها الاعتيادية، متمنية السلامة للجميع.



وفي السياق ذاته، قرر الأستاذ الدكتور محمد حسن الوشاح، رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، تحويل كافة المحاضرات إلى نظام التعليم عن بُعد، إضافة إلى تأجيل الامتحانات المقررة ليوم غد إلى يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2025.



كما أعلن رئيس جامعة العقبة للعلوم الطبية، الأستاذ الدكتور أمجد الشطرات، تعليق الدوام الوجاهي وتحويل الدوام الأكاديمي للطلبة إلى التعليم عن بُعد ليوم غد الأحد، على أن تعود الجامعة لعملها المعتاد صباح الاثنين.

تم نسخ الرابط





