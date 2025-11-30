أحد أخطر طرق القيادة في إيطاليا أثناء الشتاء!#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/zW2MeCgiNE— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 30, 2025
