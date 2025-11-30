قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات

وأكدت الشركة أن مستخدمي ChatGPT العاديين عبر الموقع أو التطبيق لم يتأثروا، وأن المعلومات الحساسة مثل محادثات ChatGPT وكلمات المرور وتفاصيل الدفع لم تُسرب.
وقد شملت إجراءات OpenAI احتواء الحادث بإيقاف استخدام Mixpanel في بيئتها الإنتاجية، وإبلاغ المستخدمين المتضرّرين، مع توصيتهم بالحذر من رسائل مشبوهة وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لحماية حساباتهم من محاولات التصيّد أو الهندسة الاجتماعية.
