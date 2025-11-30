قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات

الوكيل الإخباري- أعلنت OpenAI عن حادث أمني أثر على مزود التحليلات Mixpanel الذي تستخدمه، مما أدى إلى تسريب بيانات محدودة مرتبطة ببعض حسابات مستخدمي منصة API الخاصة بها، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ونظام التشغيل والمتصفح والموقع التقريبي.

وأكدت الشركة أن مستخدمي ChatGPT العاديين عبر الموقع أو التطبيق لم يتأثروا، وأن المعلومات الحساسة مثل محادثات ChatGPT وكلمات المرور وتفاصيل الدفع لم تُسرب.



وقد شملت إجراءات OpenAI احتواء الحادث بإيقاف استخدام Mixpanel في بيئتها الإنتاجية، وإبلاغ المستخدمين المتضرّرين، مع توصيتهم بالحذر من رسائل مشبوهة وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لحماية حساباتهم من محاولات التصيّد أو الهندسة الاجتماعية.