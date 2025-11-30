الأحد 2025-11-30 05:05 م

قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات

حخ
تعبيرية
الأحد، 30-11-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت OpenAI عن حادث أمني أثر على مزود التحليلات Mixpanel الذي تستخدمه، مما أدى إلى تسريب بيانات محدودة مرتبطة ببعض حسابات مستخدمي منصة API الخاصة بها، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ونظام التشغيل والمتصفح والموقع التقريبي.

اضافة اعلان


وأكدت الشركة أن مستخدمي ChatGPT العاديين عبر الموقع أو التطبيق لم يتأثروا، وأن المعلومات الحساسة مثل محادثات ChatGPT وكلمات المرور وتفاصيل الدفع لم تُسرب.


وقد شملت إجراءات OpenAI احتواء الحادث بإيقاف استخدام Mixpanel في بيئتها الإنتاجية، وإبلاغ المستخدمين المتضرّرين، مع توصيتهم بالحذر من رسائل مشبوهة وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لحماية حساباتهم من محاولات التصيّد أو الهندسة الاجتماعية.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

أخبار محلية الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي البريزات وظاظا

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للنائب الخشمان

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان

اقتصاد محلي الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات

مبنى وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

تن

تكنولوجيا أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة

خلال لقائه وفدا من أبناء منطقة غور فيفا

أخبار محلية العيسوي: الديوان الملكي كما أراده الملك بيت وملاذ لجميع الأردنيين

حخ

تكنولوجيا قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات



 
 





الأكثر مشاهدة