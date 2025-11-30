العيسوي: الديوان الملكي كما أراده الملك بيت وملاذ لجميع الأردنيين

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من أبناء غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية.



وفي بداية اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور، واعتزازهما بهم، مؤكّدًا أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة دائمًا وأبدًا لجميع الأردنيين.



وأشار العيسوي إلى توجيهات جلالة الملك بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، والاستماع لهم، ومعالجة القضايا الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

