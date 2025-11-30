العيسوي: الديوان الملكي كما أراده الملك بيت وملاذ لجميع الأردنيين

وفي بداية اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور، واعتزازهما بهم، مؤكّدًا أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة دائمًا وأبدًا لجميع الأردنيين.
وأشار العيسوي إلى توجيهات جلالة الملك بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، والاستماع لهم، ومعالجة القضايا الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال : "سيبقى الديوان الملكي الهاشمي، كما أراده جلالة الملك بيتًا لكل الأردنيين، وملاذًا آمنًا للكرامة والإنسانية في جميع الأوقات والظروف."
من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين دعمهم التام لمواقف جلالة الملك ومساندتهم لجهوده، ولجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في خدمة الوطن.
وأكدوا أن ولاءهم وانتماءهم ثابت وراسخ، وأن الأردنيين جميعًا يعيشون نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
