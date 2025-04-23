أفضل سباح في العالم.. يسبح تحت الماء دون أن يلمسه!

الوكيل الإخباري- وصِف بأنه أفضل سباح في العالم : حيث يستطيع السباحة تحت الماء دون أن يلمس الماء بسلاسة مذهلة !

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/JidpBHRmg9 وصِف بأنه أفضل سباح في العالم : حيث يستطيع السباحة تحت الماء دون أن يلمس الماء بسلاسة مذهلة 🤯! #سوشال_الوكيل April 23, 2025