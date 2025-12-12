الجمعة 2025-12-12 01:51 ص

كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي

ل
أرشيفية
الجمعة، 12-12-2025 12:56 ص

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، في لقاء مع موظفي جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) مخصص لاعتقال سلفها فيديريكا موغيريني، إن ذلك أضر بسمعة الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لموقع Euractiv، نقل أحد المشاركين في الاجتماع عن كالاس قولها: "من الواضح أن الفضائح قد هزت مكانة خدمتنا".

وذكر الموقع أن كلمة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية استمرت حوالي 30 دقيقة.

اضافة اعلان


وأشار مصدر للموقع إلى أن كالاس استطاعت خلال الاجتماع، الرد فقط على ثلاثة أسئلة قبل أن تغادر للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة "تحالف الراغبين".


في الثاني من ديسمبر، تم القبض في بلجيكا على فيديريكا موغيريني، الرئيسة السابقة للدبلوماسية الأوروبية، على خلفية قضية احتيال تتعلق ببرنامج التدريب الدبلوماسي في كلية أوروبا، التي ترأسها حاليا.

 

كما تم القبض على شخصين آخرين، أحدهما الأمين العام السابق لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، ستيفانو سانينو.

 

وتخضع موغيريني حاليا للاحتجاز. ويشتبه المحققون في تورطها في قضايا فساد وتضارب مصالح وانتهاك السرية المهنية.


ولاحقا أخلى مكتب المدعي العام الأوروبي سبيل فيدريكا موغيريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية سابقا ومسؤوليْن أوروبييْن آخريْن بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.


وقال مكتب المدعي العام في بيان له يوم الأربعاء الماضي: "بعد استجوابهم من قِبل الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، أُبلغ الأشخاص الثلاثة رسميا بالتهم الموجهة إليهم والتي تتعلق بالاحتيال والفساد في المشتريات، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية، ثم تم الإفراج عنهم لعدم وجود خطر فرار".


RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي

ل

عربي ودولي ربع سكان ألمانيا سيبلغون 67 عاما فأكثر بحلول عام 2035

أجرت المنظمة مقابلات مع 70 شخصا

عربي ودولي العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

رحلة غامضة لطائرة عسكرية أميركية في اليابان تثير التساؤلات

عربي ودولي رحلة غامضة لطائرة عسكرية أميركية في اليابان تثير التساؤلات

ا

طب وصحة دور الأفوكادو في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية الجمعة .. وتحذر المواطنين

الطقس الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية الجمعة .. وتحذر المواطنين

ل

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 32 شكوى خلال المنخفض

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة



 






الأكثر مشاهدة