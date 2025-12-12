ربع سكان ألمانيا سيبلغون 67 عاما فأكثر بحلول عام 2035

الوكيل الإخباري- أظهرت التوقعات السكانية الجديدة التي قدمها مكتب الإحصاء الاتحادي في العاصمة الألمانية برلين، أن حوالي ربع سكان ألمانيا سيبلغون 67 عاما من العمر فأكثر بحلول عام 2035.



وكانت نسبة الأشخاص في سن التقاعد في ألمانيا وصلت إلى 20% في عام 2024، ويعود هذا الارتفاع الحاد في نسبة هذه الشريحة العمرية بشكل رئيسي إلى انتقال جيل طفرة المواليد إلى التقاعد.

ووفقا لجميع السيناريوهات التي أجراها الإحصائيون، سيستمر عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 67 عاما فأكثر في النمو حتى عام 2038، حيث سيتراوح عددهم بين 20.5 و21.3 مليون شخص في سن التقاعد، بزيادة تصل إلى 4.5 مليون شخص مقارنة بعددهم اليوم.



ويوجد في ألمانيا حاليا 33 متقاعدا مقابل كل 100 شخص في سن العمل.



وبحلول عام 2070، يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 43 في أفضل الأحوال، وقد تصل إلى 61 في حال استمرار انخفاض معدل المواليد وتراجع الهجرة.



ويتوقع الإحصائيون أن ترتفع مجموعة الأشخاص المتقدمين للغاية في السن من هم بعمر 80 عاما فأكثر بشكل كبير خلال العقود القادمة.



فبينما ينخفض عدد من هم في سن 80 عاما فأكثر قليلا في السنوات القادمة، فإنه سيبدأ في النمو بشكل ملحوظ اعتبارا من منتصف ثلاثينيات القرن الحالي مع تقدم جيل طفرة المواليد في العمر، حيث يرتفع العدد من 6.1 مليون شخص في عام 2024 إلى ما يتراوح بين 8.5 و89.8 مليون شخص في عام 2050.



وبحلول عام 2070، سيتراوح عددهم بين 7.4 و10 مليون شخص.



وفي المقابل، يتوقع مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاض عدد السكان في سن العمل في جميع السيناريوهات، ففي عام 2024، كان يعيش 51.2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و66 عاما في ألمانيا.



وتابع المكتب أنه حتى مع ارتفاع صافي الهجرة، فإن من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى 45.3 مليون شخص بحلول عام 2070.



ومع الهجرة المعتدلة، يتوقع المكتب أن يصل العدد إلى 41.2 مليون شخص، وإلى 37.1 مليون شخص فقط في حالة الهجرة المنخفضة.



ورأى الخبراء أنه لن يكون هناك انخفاض أقل حدة إلا في حال ارتفاع معدل المواليد بشكل كبير مقرونا بارتفاع معدل الهجرة.