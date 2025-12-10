الخميس 2025-12-11 01:18 ص

عدوى رئوية شائعة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

ت
أرشيفية
الأربعاء، 10-12-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة دنماركية حديثة أن عدوى رئوية شائعة قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين بصورة ملحوظة.

وأظهرت الدراسة أن الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) لا تقتصر على التسبب في مشكلات تنفسية خطيرة، بل قد تمتد آثارها لتشمل مضاعفات قلبية خطيرة لدى البالغين، خصوصا كبار السن والمصابين مسبقا بأمراض القلب.

اضافة اعلان


ويعد فيروس RSV من الفيروسات الموسمية التي تنتشر كل خريف تقريبا، شأنه شأن الإنفلونزا، وينتقل عبر السعال والعطس، وقد يسبب مضاعفات تنفسية خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الرئة.


وتوصل الباحثون، من معهد ستاتنز سيروم في كوبنهاغن، إلى أن المصابين بالفيروس يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو قصور القلب خلال العام الذي يلي العدوى.

وشملت الدراسة أكثر من 17 ألف شخص فوق سن 45 عاما، بمتوسط عمر بلغ 72 عاما، نصفهم مصاب بالفيروس والنصف الآخر غير مصاب.


وخلال عام من المتابعة، ظهرت مشاكل قلبية لدى 665 من المصابين مقابل 257 من غير المصابين. وبعد دراسة العوامل المحتملة المؤثرة في النتائج، تبين أن خطر المشكلات القلبية يرتفع بنسبة 4.7% بعد الإصابة بفيروس RSV. وبلغت الزيادة في الخطر أعلى مستوياتها بين من استدعت إصابتهم دخول المستشفى (6.6%)، وكبار السن بين 85 و94 عاما (7.9%)، وكذلك المصابين بأمراض قلبية مسبقة (11.9%) أو بداء السكري (7.5%).


وأكد الباحثون أن الخطر الذي يمثله RSV على القلب يماثل تقريبا الخطر المعروف المترتب على الإصابة بالإنفلونزا، مع التأكيد على ضرورة النظر إلى الفيروس بوصفه عامل خطر قلبي وعائي، وليس مجرد مسبب لعدوى تنفسية.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين الأمطار الغزيرة تغمر عشرات الخيام في خان يونس

ب

أسواق ومال بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ت

عربي ودولي بلومبرغ: القوات الأمريكية اعترضت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا واستولت عليها

ل

فلسطين رئيس الوزراء الإسباني يحذر من تجاهل "الوضع المأساوي للفلسطينيين"

لا

عربي ودولي إيلون ماسك: وزارة كفاءة الحكومة لم تحقق سوى "نجاح جزئي"

اعتقال الرئيس البوليفي السابق في قضية فساد

عربي ودولي اعتقال الرئيس البوليفي السابق في قضية فساد

ت

طب وصحة عدوى رئوية شائعة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

ل

أخبار محلية بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان



 






الأكثر مشاهدة