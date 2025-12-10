الأربعاء 2025-12-10 06:32 م

3 شهداء بنيران الاحتلال في غزة

الأربعاء، 10-12-2025 05:00 م
الوكيل الإخباري-  استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيّدة وطفل، بنيران قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، إن فلسطينيَين أحدهما سيدة استُشهدا، وأصيب آخرون، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على النازحين في مخيم حلاوة بجبلية البلد شمال غزة.

وأضافت المصادر أن طفلًا استُشهد متأثرًا بجروحه، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار عليه شرقي مخيم جباليا.
 
 


