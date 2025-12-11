الخميس 2025-12-11 01:18 ص

بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الخميس، 11-12-2025 12:39 ص

الوكيل الإخباري- خفض عدد من البنوك المركزية الخليجية، أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليص الفائدة بالقيمة نفسها.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس، فيما أكد مصرف البحرين المركزي في بيان أنه قرر تقليص سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بالنسبة ذاتها.


وفي الإطار ذاته، قال مصرف قطر المركزي، إنه خفّض أسعار الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية، بينما أفاد بنك الكويت المركزي بإقرار خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس.


وأعلن البنك المركزي العماني خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس.


وأعلن البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس.


وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في قرار توقعته الأسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.


وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية؛ بحيث باتت تراوح بين 3,50 و3,75، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان.

 
 


