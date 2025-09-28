"ممشى المشاهير" في عهد ترامب يثير الجدل بسبب صورة بايدن

الوكيل الإخباري-

متداول من البيت الأبيض:إدارة ترامب تضيف "ممشى المشاهير" بصور الرؤساء الأمريكيين، لكن صورة جو بايدن كانت مختلفة وأثارت تفاعلاً واسعاً