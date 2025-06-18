الأربعاء 2025-06-18 02:18 م
 

هكذا ينام متسلقي الجبال أثناء صعودهم للمرتفعات الشاهقة

فل
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 02:09 م
الوكيل الإخباري-   هكذا ينام متسلقي الجبال أثناء صعودهم للمرتفعات الشاهقة
 
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