وجه سيدة بعد اجراء حقن المكياج الدائم 😰!!!#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/6tz4U494LX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 11, 2025
-
أخبار متعلقة
-
زوجة توثق حالها وحال زوجها بعد إصابتهما بالحمى
-
شاب يشارك رحلته في الوصول للجمال
-
شاب يقع في موقف محرج بعد نسيانه أن البلوتوث لا يزال متصلاً بسيارته
-
لحظة رعب عاشتها فتاة اثناء محاولة انقاذها من ثعبان عالق داخل ملابسها
-
عبدالرحمن بن نافع عن مقابلته الاخيرة
-
هكذا يتم اعداد البرجر في احد المطاعم
-
أجمل اللحظات.. شاب يرقص في تخرجه ووالده يشاركه الفرح
-
هل يمكنك أداء هذه الحركة؟ علامة على سلامة الدماغ!