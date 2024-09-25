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أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء - لائحة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 08:22 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت غالبية أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الأربعاء.

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ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، تراوح سعر البندورة بين 10 و20 قرشًا للكيلو، والخيار بين 25 و40 قرشًا للكيلو، والبطاطا بين 40 و 70 قرشا للكيلو .


ووصلت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات إلى 3107.147 طنًا.

 

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