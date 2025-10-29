أمانة عمّان: إيقاف الخدمات الإلكترونية الساعة السادسة مساء اليوم

05:31 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي في أمانة عمّان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة إنّ أمانة عمّان الكبرى ستوقف جميع الخدمات الإلكترونية اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.





وأوضح الرحامنة أن الإيقاف لغايات تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بحزمة التسهيلات المالية المتعلقة بخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي داخل حدود أمانة عمّان.