الحكومة توافق على مذكرة تفاهم مع وزارة خارجية منغوليا

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية منغوليا للتَّعاون في المجالات ذات الاختصاص.





ويهدف القرار إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات بين الجانبين، وتعزيز المشاورات وتبادل المعلومات والآراء بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.