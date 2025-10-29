قرار حكومي هام حول المسقفات والمعارف والصرف الصحي

ويتيح القرار للمواطنين تسديد التزاماتهم على فترات مناسبة بعيداً عن الضغوط المالية الفورية.
ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيض التراكمات السابقة وتشجيع المكلفين على الانتظام في الدفع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب مرونة في التحصيل المالي.
