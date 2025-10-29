الأربعاء 2025-10-29 06:45 م
 

قرار حكومي هام حول المسقفات والمعارف والصرف الصحي

الأربعاء، 29-10-2025 05:26 م
الوكيل الإخباري-   أتاح مجلس الوزراء للمكلّفين تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ورسوم مساهمة الصرف الصحّي المستحقة عليهم حتى نهاية يوم 31 كانون الأول 2025.اضافة اعلان


ويتيح القرار للمواطنين تسديد التزاماتهم على فترات مناسبة بعيداً عن الضغوط المالية الفورية.

ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيض التراكمات السابقة وتشجيع المكلفين على الانتظام في الدفع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب مرونة في التحصيل المالي.
 
 
