أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2892 طنا، منها 1940طن خضار، و777 طن فواكه، و175طن ورقيات.

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