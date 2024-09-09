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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الإثنين، 09-09-2024 02:01 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2892 طنا، منها 1940طن خضار، و777 طن فواكه، و175طن ورقيات.

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وبحسب قائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشا، والبصل الناشف 25 و35، والبطاطا 30 و60، والبندورة 8 و20، والجزر 50 و70، والخيار 20 و40، والزهرة 25 و45، والليمون 35 و70، والموز البلدي 50 و85قرشا.

 
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