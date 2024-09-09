أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

وبحسب قائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشا، والبصل الناشف 25 و35، والبطاطا 30 و60، والبندورة 8 و20، والجزر 50 و70، والخيار 20 و40، والزهرة 25 و45، والليمون 35 و70، والموز البلدي 50 و85قرشا.
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