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حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الأحد، 13-07-2025 12:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات تنظيمية لحل شكاوى استغلال منصة حجز المسافرين الإلكترونية عبر جسر الملك حسين، أبرزها تحديد عدد البطاقات التي يمكن شراؤها للشخص الواحد، وتحديث آلية عمل خدمة "VIP" لتصبح إلكترونية بالكامل، بدلًا من الحجز اليدوي عبر نافذة التذاكر.اضافة اعلان


وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، الدكتور عبدالكريم أبو دلو، أن هذه الاجراءات ستأتي لمعالجة شكاوى مسافرين من حجز التذاكر وبيعها باغلى من اثمانها، مؤكداً أن المسافرين سيلاحظون اعتبارًا من اليوم الأحد فرقًا جوهريًا في التعامل والإجراءات المتبعة.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تحديد عدد البطاقات المباعة عبر المنصة لكل شخص، بالتنسيق مع شركة "جت" المشغّلة لنقل الركاب، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج تعليمات واضحة على التذكرة تتعلق بمواعيد الرحلات ووقت حضور المسافرين.

ودعا أبو دلو المسافرين إلى الالتزام بالحضور قبل موعد السفر بنصف ساعة فقط، بدلًا من التواجد المسبق بعدة ساعات، لتجنب التسبب في ازدحام أو تأخير للآخرين.
 
 
gnews

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