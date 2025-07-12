Geely EX5أول سيارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن، الآن بسعر جديد يبدأ من 24,900 دينار فقط

الوكيل الإخباري- تطرح شركة الوصل لتجارة السيارات، الوكيل الحصري لعلامة جيلي في الأردن، سيارة Geely EX5، أول سيارة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق الأردني، بسعر جديد يبدأ من 24,900 دينار أردني فقط، بدلًا من 25,500 دينار.



ويتوفر هذا الطراز حاليًا في معرض جيلي – شركة الوصل لتجارة السيارات في عمان – شارع مكة، مقابل مكة مول، بالإضافة إلى شبكة وكلائنا المعتمدين في مختلف أنحاء المملكة.



على الرغم من أن فئة EX5 الكهربائية لم تتأثر بقرار توحيد الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الجديد، إلا أن شركة الوصل – جيلي الأردن قررت خفض سعر EX5 بشكل استثنائي، تجسيدًا لالتزامها بتوفير سيارة كهربائية متوافقة مع متطلبات ومواصفات السوق الأردني بأسعار أكثر تنافسية.



ويأتي هذا العرض ضمن باقة متكاملة تشمل إمكانية استبدال سيارتك القديمة بسيارة EX5 الجديدة، إلى جانب خيارات تمويل مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى كفالة حقيقية وشاملة، مع توفر كامل لقطع الغيار الأصلية التي تم شحنها إلى الأردن قبل وصول السيارة، في خطوة تؤكد التزام الشركة بخدمة ما بعد البيع منذ اليوم الأول.



تتميز Geely EX5 بدمجها لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تجربة القيادة، ما يمنح السائق مستوى متقدماً من الأمان والراحة والتفاعل الذكي. فهي ليست مجرد سيارة كهربائية عصرية، بل تجربة قيادة جديدة كليًا تعكس تطورًا حقيقيًا في عالم السيارات في الأردن.



وفي هذا السياق، صرّح جورج آدم، المدير العام لشركة الوصل لتجارة السيارات:

"عرضنا الجديد على EX5 لا يقتصر على السعر التنافسي، بل يشمل تجربة متكاملة تمتد إلى كل تفاصيل ما بعد البيع، بدءًا من جاهزية قطع الغيار، مرورًا بخيارات التمويل والاستبدال، وانتهاءً براحة العميل وثقته".



الجدير بالذكر أن علامة جيلي قد تم الاستحواذ عليها مؤخرًا من قبل مجموعة عليان، وقد شهدت منذ ذلك الحين نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني، بدأ مع إطلاق سيارة Geometry E، التي كانت أول طراز يُطرح تحت مظلة المجموعة، وحظيت بإقبال واسع بفضل تصميمها العصري ومزاياها التقنية المتقدمة، ما مهد الطريق لنجاح مستمر لطرازات جيلي في المملكة.



ندعو المهتمين إلى زيارة معرض جيلي – شركة الوصل لتجارة السيارات في عمان – شارع مكة، مقابل مكة مول، لاكتشاف السيارة وتجربة قيادتها والاستفادة من هذا العرض المميز.

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