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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الأربعاء، 04-09-2024 02:53 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 2630 طنا، منها 1711طن خضار، و757 طن فواكه، و161طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 30 - 60، البندورة 8 - 30، الجزر 50 - 70، الخيار 20- 40، الزهرة 25- 60، الليمون 35- 70، والموز البلدي بين 50 - 85 قرشا.

 
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