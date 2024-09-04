أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 30 - 60، البندورة 8 - 30، الجزر 50 - 70، الخيار 20- 40، الزهرة 25- 60، الليمون 35- 70، والموز البلدي بين 50 - 85 قرشا.
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