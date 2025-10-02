اختاري لون شعرك من صيحات خريف 2025

الوكيل الإخباري- مع بداية الخريف، تبحث كثيرات عن تغيير في الإطلالة يعكس دفء الموسم. ولعام 2025، تظهر صيحات الشعر بألوان غنية ومتنوعة، تجمع بين الطبيعة والجرأة، من الأشقر الكريمي الناعم إلى درجات النحاس الحيوية. إليك أبرز الألوان لهذا الخريف:



1. الأشقر الكريمي (كريم بروليه)

لون ناعم ومتوازن بين الدرجات الدافئة والباردة، يناسب مختلف ألوان البشرة. يتميز بخصلات فاتحة دقيقة تمنح الشعر حركة ولمعانًا طبيعيًا. مثالي للانتقال من الصيف إلى الشتاء، وسهل العناية.



2. البني الدخاني (سكر بني)

لون بني دافئ بلمسات طبيعية، يظهر بعمق وأناقة عند رفع الشعر، وتُبرز الأطراف الفاتحة إشراقة مميزة. عملي وأنيق، لا يحتاج لصيانة متكررة.



3. البني الفاخر (مخملي داكن)

لون غني بلمسات إسبرسو يضيء تحت الشمس دون أن يبدو داكنًا جدًا. يمنح الشعر جاذبية راقية، ويُنصح باستخدام منتجات تضيف اللمعان للحفاظ على إطلالة لامعة.



4. درجات النحاس والقرفة

ألوان دافئة ومفعمة بالحيوية، تتراوح بين النحاسي، الكستنائي، ولمسات من الأحمر العميق. مثالية لخريف جريء، لكنها تحتاج إلى عناية منتظمة للحفاظ على بريقها.



باختصار:

ألوان شعر خريف 2025 مستوحاة من الطبيعة بأطيافها الدافئة، وتمنحكِ حرية الاختيار بين الإطلالات الطبيعية واللافتة. اختاري ما يناسب شخصيتك ولون بشرتك، وتمتعي بإطلالة موسمية متجددة!

