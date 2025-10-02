الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

وعبر جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، تبارك وتعالى، أن يعيدها على فخامته وعلى الشعب العراقي الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
