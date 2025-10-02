الخميس 2025-10-02 02:23 م
 

الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

جلالة الملك عبدالله الثاني
الوكيل الإخباري-    بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة للرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق الشقيقة.

وعبر جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، تبارك وتعالى، أن يعيدها على فخامته وعلى الشعب العراقي الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

 
 
