الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة للرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق الشقيقة.

اضافة اعلان