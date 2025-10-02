مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين جهازي الأمن في البلدين الصديقين، وخاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني، باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة، وبما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأكّد اللواء المعايطة عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن بجمهورية التشيك في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص مديرية الأمن العام على تطوير أطر الشراكة الأمنية مع نظيرتها التشيكية، ولا سيّما في مواجهة التهديدات الرقمية وحماية الفضاء السيبراني، من خلال تبادل المعارف الفنية والتجارب الميدانية المشتركة.
