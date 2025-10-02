الخميس 2025-10-02 04:56 م
 

مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان

مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان
مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان
 
الخميس، 02-10-2025 02:46 م
الوكيل الإخباري-   التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه اليوم الخميس، سفيرة جمهورية التشيك في عمّان، السيدة أندريا كوتشيروفا والوفد المرافق لها.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين جهازي الأمن في البلدين الصديقين، وخاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني، باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة، وبما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز القدرات المؤسسية.

وأكّد اللواء المعايطة عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن بجمهورية التشيك في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص مديرية الأمن العام على تطوير أطر الشراكة الأمنية مع نظيرتها التشيكية، ولا سيّما في مواجهة التهديدات الرقمية وحماية الفضاء السيبراني، من خلال تبادل المعارف الفنية والتجارب الميدانية المشتركة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات - أسماء

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية؛ خطوةٌ هامة وداعمة للإجماع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وعدم إنكار حق الفلسطينيين غير القابل للت

أخبار محلية الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأردنيين الموجودين على متن أسطول الصمود

الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون

أخبار محلية الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون

رب

فيديو الوكيل غش زيت الزيتون!

ب

المرأة والجمال اختاري لون شعرك من صيحات خريف 2025

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية

ثب

المرأة والجمال بديل آمن للكونسيلر... اصنعيه بنفسك!



 
 





الأكثر مشاهدة