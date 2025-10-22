أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية مرموقة من IEEE لعام 2025

الوكيل الإخباري- حصدت الدكتورة إسراء مصطفى الشرع، مساعد عميد كلية الهندسة والأستاذ المشارك في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، جائزة IEEE الإقليم الثامن (أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط) لعام 2025 كأفضل متطوعة في مجتمع النساء في الهندسة (WIE) The 2025 Outstanding Women in Engineering (WIE) Section Volunteer Award.

اضافة اعلان



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الإقليم الثامن رقم (125) الذي عُقد في دوبروفنيك – كرواتيا بتاريخ 18 تشرين الأول 2025.

وتُمنح هذه الجائزة تقديراً للمتطوعات المتميزات اللواتي قدّمن جهوداً قيادية وخدمات بارزة في دعم أهداف مجتمع النساء في الهندسة ضمن فروع IEEE المحلية.



وتكريم الدكتورة الشرع جاء تقديراً لقيادتها المتميزة والتزامها بتمكين النساء في المجالات الهندسية، وجهودها المستمرة في تعزيز التنوع والمساواة وزيادة أثر أنشطة WIE في فرع IEEE الأردن الذي تمثله.