أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية مرموقة من IEEE لعام 2025

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الإقليم الثامن رقم (125) الذي عُقد في دوبروفنيك – كرواتيا بتاريخ 18 تشرين الأول 2025.
وتُمنح هذه الجائزة تقديراً للمتطوعات المتميزات اللواتي قدّمن جهوداً قيادية وخدمات بارزة في دعم أهداف مجتمع النساء في الهندسة ضمن فروع IEEE المحلية.
وتكريم الدكتورة الشرع جاء تقديراً لقيادتها المتميزة والتزامها بتمكين النساء في المجالات الهندسية، وجهودها المستمرة في تعزيز التنوع والمساواة وزيادة أثر أنشطة WIE في فرع IEEE الأردن الذي تمثله.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً على المكانة الريادية لجامعة العلوم والتكنولوجيا في دعم الكفاءات الأكاديمية والمبادرات التي تُعنى بتمكين المرأة في مجالات العلوم والهندسة، وتجسيداً لرسالة IEEE في دعم الابتكار التكنولوجي والنمو المهني لخدمة الإنسانية.
