سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات

وشهدت مباراة "النشامى" والعراق إصابة مهاجم "النشامى" في الدقيقة 7 ليتحامل على نفسه ويواصل اللعب قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 14 ليحل مكانه عودة الفاخوري.
وأضاف سلامي خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة ربع نهائي كأس العرب 2025 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، أن لدى المنتخب الأردني الوقت الكافي للتحضير لمواجهة السعودية.
وأشار إلى أن وجود الجمهور الأردني "دافع ومحفز لنا ونشكرهم ونريد حضورهم في مواجهة السعودية".
