سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات

الوكيل الإخباري- قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، الجمعة، إننا ننتظر تشخيص إصابة اللاعب يزن النعيمات وهو في المستشفى الآن، مبينا أن إصابته أدت إلى توتر لدى الجميع، مما افتقدنا لقيمته في المباراة.

وشهدت مباراة "النشامى" والعراق إصابة مهاجم "النشامى" في الدقيقة 7 ليتحامل على نفسه ويواصل اللعب قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 14 ليحل مكانه عودة الفاخوري.