الجمعة 2025-12-12 10:40 م

سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات لحظة إصابته خلال مواجهة العراق
لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات لحظة إصابته خلال مواجهة العراق
الجمعة، 12-12-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، الجمعة، إننا ننتظر تشخيص إصابة اللاعب يزن النعيمات وهو في المستشفى الآن، مبينا أن إصابته أدت إلى توتر لدى الجميع، مما افتقدنا لقيمته في المباراة.

اضافة اعلان


وشهدت مباراة "النشامى" والعراق إصابة مهاجم "النشامى" في الدقيقة 7 ليتحامل على نفسه ويواصل اللعب قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 14 ليحل مكانه عودة الفاخوري.


وأضاف سلامي خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة ربع نهائي كأس العرب 2025 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، أن لدى المنتخب الأردني الوقت الكافي للتحضير لمواجهة السعودية.
وأشار إلى أن وجود الجمهور الأردني "دافع ومحفز لنا ونشكرهم ونريد حضورهم في مواجهة السعودية".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الكرملين .. أرشيفية

عربي ودولي الكرملين يرفض اقامة هدنة مؤقتة للحرب في أوكرانيا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان يحتفل بتسجيل الهدف الأول مع زملائه

أخبار محلية ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات لحظة إصابته خلال مواجهة العراق

أخبار محلية سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم

المنتخب الوطني

أخبار محلية الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي نداء أممي لإريتريا وإثيوبيا لاحتواء التوتر واحترام مبادئ السلام

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

أخبار محلية 3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم



 






الأكثر مشاهدة