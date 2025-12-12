3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

الوكيل الإخباري- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، اليوم الجمعة، 3420 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.