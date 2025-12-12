الجمعة 2025-12-12 10:41 م

3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه
تعبيرية
الجمعة، 12-12-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري-    بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، اليوم الجمعة، 3420 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.


واشار إلى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص حدوث الانقطاعات.

 
 


