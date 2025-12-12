"الطاقة والمعادن" تواصل متابعة جاهزية منظومة الطاقة من مركز المراقبة والطوارئ

الوكيل الإخباري- واصل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، الإشراف المباشر على جاهزية منظومة تزويد الطاقة من داخل مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، وتعمل الكوادر المناوبة على مدار الساعة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفر المشتقات النفطية، وبالتنسيق المستمر مع شركات الكهرباء ومحطات المحروقات ووكالات الغاز في مختلف المحافظات.

