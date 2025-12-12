الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود

وكتبت جلالتها عبر منصة (إنستغرام): "ألف مبروك يا نشامى!! شكراً من القلب... فخرنا فيكم ما له حدود".
ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، الاثنين المقبل، مع نظيره السعودي في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، لتحديد هوية المنتخب الصاعد للمباراة النهائية.
