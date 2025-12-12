الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود

الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، المنتخب الوطني لكرة القدم بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، إثر فوزه على نظيره العراقي بهدف دون ردّ.

