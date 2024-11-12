أمانة عمان تدعو للاستفادة من الإعفاءات على ضريبة المسقفات

ويشار الى أن خدمة الاستعلام والدفع متاحة الكترونيا من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على موقع أمانة عمان www.amman.jo .
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية
-
تعطيل الدوام الرسمي بالبصرة يوم مواجهة النشامى والعراق
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة
-
قرارات حكومية بشأن الموظفين في القطاع العام
-
وزير الصحة: الموافقة على إنشاء 3 مراكز صحية في إربد وعجلون
-
"الأطباء" تنشر تعليمات معالجة المؤمنين لدى الجهات التأمينية المخالفة
-
الحكومة : قرارات هامة بإعفاء شقق سكنية من رسوم التسجيل والمسقفات