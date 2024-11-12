أمانة عمان تدعو للاستفادة من الإعفاءات على ضريبة المسقفات

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الوكيل الإخباري- دعت أمانة عمان الكبرى المواطنين المكلفين إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم على ضريبة الابنية والاراضي "المسقفات" عن عقاراتهم بموجب قانون العفو العام، وذلك من خلال تسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية السنة المالية و تسديد المبالغ المترتبة عليهم وذلك عند دفع مبالغ الضريبة السابقة لغاية تاريخ 2024/12/31، تجنبا للغرامات وللاستفادة من الإعفاءات الواردة في قانون العفو العام. اضافة اعلان





ويشار الى أن خدمة الاستعلام والدفع متاحة الكترونيا من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على موقع أمانة عمان www.amman.jo .