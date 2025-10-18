الأحد 2025-10-19 12:48 ص
 

نتنياهو: حرب غزة ستنتهي بعد انتهاء المرحلة الثانية من الهدنة ونزع سلاح حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
السبت، 18-10-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-   اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة القائمة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس.

وقال نتنياهو متحدثا للقناة 14 الإسرائيلية إن "المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها".


وأضاف "عندما يكتمل ذلك بنجاح - ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة - عندها ستنتهي الحرب".

 
 
