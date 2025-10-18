نتنياهو: حرب غزة ستنتهي بعد انتهاء المرحلة الثانية من الهدنة ونزع سلاح حماس

الوكيل الإخباري- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة القائمة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس.

اضافة اعلان



وقال نتنياهو متحدثا للقناة 14 الإسرائيلية إن "المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها".