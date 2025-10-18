نتنياهو: حرب غزة ستنتهي بعد انتهاء المرحلة الثانية من الهدنة ونزع سلاح حماس

وقال نتنياهو متحدثا للقناة 14 الإسرائيلية إن "المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها".
وأضاف "عندما يكتمل ذلك بنجاح - ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة - عندها ستنتهي الحرب".
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة
-
حكومة نتنياهو تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر"
-
سفارة فلسطين في القاهرة تعلن فتح معبر رفح يوم الاثنين
-
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
-
29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
أهالي الطواقم الطبية بغزة يطالبون بالإفراج عن ذويهم
-
انتشال 9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على نازحين في حي الزيتون بغزة
-
الصليب الأحمر يتسلّم الدفعة الرابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين