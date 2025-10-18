السبت 2025-10-18 10:28 م
 

حكومة نتنياهو تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر"

توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد
معبر رفح
 
السبت، 18-10-2025 10:10 م

الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، تعليمات بعدم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر حتى إشعار آخر.

ونقلت فرانس برس عن مكتب نتنياهو، قول الأخير إن "معبر رفح لن يفتح حتى تنفذ حماس التزاماتها بإعادة جثث الرهائن، وسيتم النظر في إعادة فتحه بناءً على تنفيذ الإطار المتفق عليه".

 
 
