حكومة نتنياهو تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر"

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، تعليمات بعدم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر حتى إشعار آخر.

