إشهار رواية "ظلال على شرفة المجهول" في الرصيفة

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية أبناء الرصيفة الثقافية وبالتعاون مع منتدى الفريق الابداعي للثقافة والفنون اليوم السبت، أمسية أدبية تضمنت حفل إشهار رواية "ظلال على شرفة المجهول" للروائي إبراهيم ناصر، في مقر الجمعية.

