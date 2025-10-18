الأحد 2025-10-19 12:47 ص
 

إشهار رواية "ظلال على شرفة المجهول" في الرصيفة

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي
الرصيفة
 
الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية أبناء الرصيفة الثقافية وبالتعاون مع منتدى الفريق الابداعي للثقافة والفنون اليوم السبت، أمسية أدبية تضمنت حفل إشهار رواية "ظلال على شرفة المجهول" للروائي إبراهيم ناصر، في مقر الجمعية.

واستهل الكاتب عمر قاسم الذي أدار الأمسية الحديث بالتعريف بالكاتب واستعراض مسيرته الأدبية التي تنوعت بين النصوص النثرية القصيرة والقصص والروايات الطويلة التي تعرضت لقضايا جدلية مختلفة وأفكار تسقط الخيال على الواقع.

 
 
