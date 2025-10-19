الجامعةُ الأردنيّة تحيل ملفّ الطلبة المتورطين في الأحداث الأخيرة إلى المجلس التأديبي

الوكيل الإخباري- أفضت التّحقيقات الأولية التي أجرتها الجامعة الأردنية حول الأحداث الأخيرة، إلى إحالة مجموعة من الطّلبة بعد ثبوتِ تورّطهم في تلك الأحداثِ التي تسبّبت في الإخلالِ بالنظامِ العامّ وتعطيل سير العمليّة التعليميّة، إلى المجلسِ التأديبيّ.

اضافة اعلان



وأوضحت الجامعة، أن المجلس التأديبي سيباشر أعماله اعتبارا من صباح الأحد، لاتخاذ الإجراءات التأديبيّة المناسبة بحق كل من تأكد ضلوعه في أعمال مخلة بالنظام.



وأشارت إلى أن التحقيق ما يزال جاريا، ويشمل مراجعة الأدلّة وسماع شهادة الشهود والرجوع إلى تسجيلات كاميراتِ المراقبة للتثبّتِ من تورّطِ أشخاصٍ آخرين في تلك الأحداث، تمهيدًا لاتّخاذِ العقوباتِ التأديبيّة المناسبة بحقّهم.