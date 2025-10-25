حملة للتبرع بالدم في بيت يافا

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي الذين بادروا إلى التبرع بالدم دعما للجهود الصحية والإنسانية، ومساهمة في تعزيز رصيد بنك الدم وإنقاذ حياة المرضى والمصابين.
