السبت 2025-10-25 10:40 م
 

حملة للتبرع بالدم في بيت يافا

هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟
تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   نظمت بلدية غرب إربد بالتعاون مع جمعية شباب بيت يافا الخيرية وبنك الدم، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم في قاعة البلدية بمنطقة بيت يافا، تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ حياة إنسان".

اضافة اعلان


وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي الذين بادروا إلى التبرع بالدم دعما للجهود الصحية والإنسانية، ومساهمة في تعزيز رصيد بنك الدم وإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

أخبار محلية ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة



 
 





الأكثر مشاهدة