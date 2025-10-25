حملة للتبرع بالدم في بيت يافا

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية غرب إربد بالتعاون مع جمعية شباب بيت يافا الخيرية وبنك الدم، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم في قاعة البلدية بمنطقة بيت يافا، تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ حياة إنسان".

