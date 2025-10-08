درجات غنية وهادئة تزيّن الأظافر في خريف 2025

الوكيل الإخباري- مع بداية فصل الخريف، تتغيّر صيحات الموضة، بما في ذلك ألوان طلاء الأظافر، التي تنتقل من ألوان الصيف الزاهية إلى درجات دافئة وهادئة تعكس أجواء الموسم. إليكِ أبرز الألوان التي تسيطر على صيحات أظافر خريف 2025:

1. الأزرق الضبابي

مزيج ناعم بين الأزرق والرمادي يُحاكي صباحات الخريف الهادئة. لون أنيق وهادئ يُناسب الإطلالات اليومية والمناسبات.

2. البرغندي (Burgundy)

مستوحى من أوراق الخريف والتوابل، وهو مزيج من الأحمر والبني والبرتقالي، مثالي لإطلالة غنية وراقية.

3. درجات البني الدافئة

البني الشوكولاتة أو الكراميل من أكثر الألوان رواجًا هذا الموسم، خاصة مع طبقة نهائية مطفية تضيف دفئًا ونعومة.

4. الأسود المطفي

لون كلاسيكي بلمسة عصرية، مستوحى من عروض الأزياء، يمنحكِ إطلالة جريئة وأنيقة تناسب أجواء الخريف والشتاء.

5. البرتقالي الساطع

رغم طابعه الصيفي، يعود البرتقالي الحيوي ليمنح لمسة مرحة للخريف، خاصة في مرحلة الانتقال بين الفصول.

6. البوردو الداكن

لون خريفي كلاسيكي بامتياز، يجمع بين الرومانسية والجاذبية، ويوفر لمسة فاخرة لأي إطلالة.

7. الأخضر المخملي

الأخضر الداكن بلمسة مخملية يوحي بالفخامة، ويتناسق مع أزياء الخريف، ما يجعله خيارًا مثاليًا لأيام الطقس البارد.



نصيحة خريفية: اختاري اللون الذي يعبّر عن مزاجك ويكمّل إطلالتكِ الموسمية، ولا تترددي في تجربة المطفية (Matte) أو الميتاليك لإضافة لمسة عصرية.