كابيتال بنك الراعي الذهبي لكرنفال "Ové " الأول من نوعه لتجارب زيت الزيتون في الأردن

الأربعاء 2025-10-08 03:48 م
 

الأربعاء، 08-10-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-  أعلن كابيتال بنك عن رعايته الذهبية لكرنفال "Ové "، الذي أقيم في الحدائق الملكية النباتية تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، وبالتعاون مع شبكة نساء زيت الزيتون الأردنية، كأول مهرجان تجريبي مخصص لزيت الزيتون في الأردن.

وتأتي رعاية كابيتال بنك لهذا الكرنفال لتجسد التزامه الراسخ بالاستدامة كركيزة أساسية في استراتيجيته، ولدعم المزارعين المحليين، ولا سيما النساء العاملات في قطاع الزيتون، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.


وشهد الكرنفال حضوراً واسعاً من العائلات والزوار، حيث قدّم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي احتفت بتراث الأردن وثقافته الزراعية، وشملت الفنون والحرف اليدوية والفخار ورواية القصص وغيرها من الفعاليات التي أبرزت مكانة الزيتون كمكوّن رئيسي في الهوية الوطنية والاقتصاد المحلي.


وتبرز أهمية كرنفال   “Ové” في كونه مبادرة تسعى إلى حماية مزارع الزيتون الأردنية القديمة وضمان استدامتها، إلى جانب تمكين المرأة اقتصادياً من خلال التدريب المهني وتوفير فرص التجارة العادلة وتطوير مهارات القيادة. كما يساهم في دعم البرامج الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالتعليم والصحة والتنمية المجتمعية، بما في ذلك تقديم العون للأطفال في غزة.


ومن خلال هذه الرعاية، يؤكد كابيتال بنك التزامه الراسخ بإحداث أثر إيجابي يتجاوز حدود الفعالية، ليترك إرثاً مستداماً يرسخ دوره كشريك فاعل في خدمة المجتمع، ويعكس رؤيته في تمكين الأفراد وتعزيز رفاه المجتمعات المحلية، لتبقى شجرة الزيتون رمزاً للعطاء والجذور الراسخة في الأرض. 

 
 
