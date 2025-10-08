حماس: تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها

11:54 ص

الوكيل الإخباري- قال القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو، الأربعاء، إن وفد الحركة قدّم الإيجابية والمسؤولية اللازمتين لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق.





وأضاف النونو أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن روحا من التفاؤل تسري بين الجميع.



وأوضح أن المفاوضات تركزت على آليات تنفيذ إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتبادل الأسرى.



وأشار إلى أنه تم اليوم تبادل كشوف الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم، وفق المعايير والأعداد المتفق عليها.



وبيّن النونو أن المفاوضات غير المباشرة تتواصل اليوم بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء.



وتنضم وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا، الأربعاء، إلى مباحثات جديدة بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تتضمن 20 بندا، وذلك بعد يومين من المباحثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.



وبدأت في شرم الشيخ، الاثنين 6 تشرين الأول 2025، مباحثات غير مباشرة استمرت لمدة 4 ساعات بين وفدي حركة حماس وإسرائيل. واستكملت الثلاثاء المباحثات غير المباشرة، بشكل "إيجابي"، وفقا لمصدرين مطلعين.